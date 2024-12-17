Похороны в Омской области станут дороже

Вырыть вручную могилу размером 1,0×0,6 х 1,5 м будет стоить 3 820 рублей, размером 1,5×0,7 х 1,5 м — 6 320 рублей. Создать стандартную могилу размером 2,3×1,0 х 1,5 м на свободном участке земли обойдется в 13 350 рублей. Устроить место упокоения в родственной могиле или рядом с близким — 15 100 рублей. Услуга по погребению в могилу стандартного размера ручной копки станет дороже до 2 180 рублей.
Сделать вручную мусульманскую могилу размером 2,0×0,9 х 1,5 м с подготовкой ниши размером 2,0×0,6 х 0,7 м на свободном участке земли будет стоить 11 430 рублей. Подхоронение к родственнику — 12 850 рублей. Стоимость погребения в мусульманскую могилу поднимется до 1 590 рублей.
Оказание услуги по рытью могилы вручную для урны размером 0,75×0,4 х 0,7 м и захоронение урны с прахом умершего также подорожает до 2 730 рублей.
Тарифы еще не утвердили, окончательная сумма станет известна позже. Отметим, предыдущие тарифы устанавливались в самом начале 2015 года.