Похороны в Омской области станут дороже

Вырыть вручную могилу размером 1,0×0,6 х 1,5 м будет стоить 3 820 рублей, размером 1,5×0,7 х 1,5 м — 6 320 рублей. Создать стандартную могилу размером 2,3×1,0 х 1,5 м на свободном участке земли обойдется в 13 350 рублей. Устроить место упокоения в родственной могиле или рядом с близким — 15 100 рублей. Услуга по погребению в могилу стандартного размера ручной копки станет дороже до 2 180 рублей.