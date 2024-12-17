В небе над Иркутском заметили самолет, напоминающий метеор или комету

В небе над Иркутском заметили комету. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Павел Степанов.
«Наблюдали с Мельничного тракта в сторону Большого Луга… Проследовал с севера на юг», — приводит слова очевидца журналист.
Директор иркутского планетария Павел Никифоров отметил, что в небе над Иркутском действительно 16 декабря наблюдали объект, напоминающий комету. Он поведал изданию «ИрСити», что объект быстро двигался, поэтому вряд ли был кометой, поскольку так быстро она не смогла бы передвигаться.
Настроив телескоп, директор планетария понял, что за комету приняли самолет, вернее, его бортовые огни, которые рассеивались в тумане. А из-за погодных условий не был четко виден корпус самолета, поэтому складывалась иллюзия, что это комета.
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