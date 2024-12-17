В небе над Иркутском заметили самолет, напоминающий метеор или комету

Директор иркутского планетария Павел Никифоров отметил, что в небе над Иркутском действительно 16 декабря наблюдали объект, напоминающий комету. Он поведал изданию «ИрСити», что объект быстро двигался, поэтому вряд ли был кометой, поскольку так быстро она не смогла бы передвигаться.