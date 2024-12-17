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Волгоградку Наталию Буткову наградили орденом Дружбы

В Москве накануне в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения государственных наград призерам XVII Паралимпийских летних игр.

В числе награжденных орденом Дружбы, как сообщил в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев, жительница Волгограда Наталия Буткова, ставшая серебряным призером на дистанции 200 м комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соответствующий Указ ранее подписал российский президент Владимир Путин.

Наталия Буткова является многократной чемпионкой России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, она неоднократно выигрывала медали разного достоинства на европейских и мировых первенствах. Также на счету волгоградской пловчихи — две награды Паралимпиады 2020 года, проходившей в Токио.