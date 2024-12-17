Волгоградку Наталию Буткову наградили орденом Дружбы

В числе награжденных орденом Дружбы, как сообщил в своем Telegram-канале министр спорта России Михаил Дегтярев, жительница Волгограда Наталия Буткова, ставшая серебряным призером на дистанции 200 м комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Соответствующий Указ ранее подписал российский президент Владимир Путин.
Наталия Буткова является многократной чемпионкой России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, она неоднократно выигрывала медали разного достоинства на европейских и мировых первенствах. Также на счету волгоградской пловчихи — две награды Паралимпиады 2020 года, проходившей в Токио.