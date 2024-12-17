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В Левенцовке Ростова-на-Дону отключат восемь потенциально опасных лифтов

Восемь лифтов решили отключить в одном из домов на Еременко в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В одном из жилых домов Левенцовки Ростова-на-Дону намерены через суд отключить сразу восемь лифтов. Такое решение приняли после проверки, говорится в телеграм-канале Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

По данным ведомства, целый ряд недочетов выявили в многоквартирном доме на Еременко, 112/1 (стр. 2).

В частности, не работала двусторонняя переговорная связь, были искривлены направляющие, отсутствовали стационарные лестницы и скобы для спуска, а сама шахта лифта плохо освещалась. После этого у проверяющих появились вопросы к управляющей компании.

— В отношении юридического и должностного лиц завели административные дела по статье «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов» (ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ), — прокомментировали в Ростехнадзоре.

Теперь материалы проверки и просьбу о приостановке работы лифтов должны рассмотреть в Советском районном суде Ростова-на-Дону.