В Левенцовке Ростова-на-Дону отключат восемь потенциально опасных лифтов

В одном из жилых домов Левенцовки Ростова-на-Дону намерены через суд отключить сразу восемь лифтов. Такое решение приняли после проверки, говорится в телеграм-канале Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
По данным ведомства, целый ряд недочетов выявили в многоквартирном доме на Еременко, 112/1 (стр. 2).
В частности, не работала двусторонняя переговорная связь, были искривлены направляющие, отсутствовали стационарные лестницы и скобы для спуска, а сама шахта лифта плохо освещалась. После этого у проверяющих появились вопросы к управляющей компании.
— В отношении юридического и должностного лиц завели административные дела по статье «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов» (ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ), — прокомментировали в Ростехнадзоре.
Теперь материалы проверки и просьбу о приостановке работы лифтов должны рассмотреть в Советском районном суде Ростова-на-Дону.