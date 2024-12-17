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Нижегородцы жалуются на давку в автобусах

Горожане штурмом берут общественный транспорт.

Источник: Аргументы и факты

Жители Нижнего Новгорода в соцсети пожаловались губернатору Глебу Никитину на давку в автобусах.

«Я вас приглашаю проехать от Щербинок по проспекту в 7 утра на общественном транспорте. Автобусов нет! Остановки переполнены людьми! Люди штурмом берут единичные автобусы, ломая двери, руки. Всем надо на работу!!! — возмущается Инесса Б. -Решите проблему с общественным транспортом, второй месяц бардак!».

Жители других районов подтверждают: общественный транспорт переполнен.

«Утром проехалась на 90-м! Народа набралось, как на пять автобусов и прибывали на каждой остановке, — добавили Татьяна М. — Была ужасная давка! Ехали, как шпроты в банке. Думала, раздавят».

Также нижегородцы сообщают о давке в автобусах А-18 и Т-83, причем последний под завязку даже в выходные.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Новгороде планируется отменить популярную маршрутку Т-37.