Нижегородцы жалуются на давку в автобусах

«Я вас приглашаю проехать от Щербинок по проспекту в 7 утра на общественном транспорте. Автобусов нет! Остановки переполнены людьми! Люди штурмом берут единичные автобусы, ломая двери, руки. Всем надо на работу!!! — возмущается Инесса Б. -Решите проблему с общественным транспортом, второй месяц бардак!».