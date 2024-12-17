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Под Евпаторией во вторник будет громко — власти назвали причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией во вторник проведут военные учения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал муниципального образования городской округ Евпатория.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня будут проходить учения военнослужащих. Просим сохранять спокойствие», — сказано в сообщении.

Уточняется, что учения пройдут до 14 часов, а затем с 21 часа до полуночи.

В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях — тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.

учения