Под Евпаторией во вторник будет громко — власти назвали причину

В минувший вторник власти также предупреждали население евпаторийского региона о военных учениях — тогда их провели в ночное время. В Крыму и Севастополе военные регулярно проводят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях руководство региона предупреждает заблаговременно. Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.