Автобус с нелегальными мигрантами остановили в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции вместе со следователями провели очередной рейд в рамках борьбы с незаконной миграцией в Нижнем Новгороде. В ходе проверочного мероприятия удалось остановить автобус с иностранцами, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.