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Автобус с нелегальными мигрантами остановили в Нижнем Новгороде

В салоне находилось 40 иностранцев.

Сотрудники полиции вместе со следователями провели очередной рейд в рамках борьбы с незаконной миграцией в Нижнем Новгороде. В ходе проверочного мероприятия удалось остановить автобус с иностранцами, которые находились в России нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, в салоне общественного транспорта находилось более 40 уроженцев других стран. Некоторые из них нарушили миграционное законодательство. Их привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о выдворении 14 граждан за пределы России.

Ранее мы писали, что мигрантов задержали на нижегородской строительной площадке.

СК