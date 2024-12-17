Под Волгоградом могут снести элитные дачи

В июле того же 2011 года прокурор Среднеахтубинского района вынес два протеста — и на решение сельской думы, и на постановление сельского главы. Однако местные власти протест проигнорировали, а с заявлением в суд районный надзорный орган по неизвестной причине тогда не обратился и отмены данных документов не добивался. Тем временем один большой земельный участок раздробили на 12 помельче и продали их дюжине собственников. Еще один позже поделили пополам. В результате сегодня на территории, которая, по данным прокуратуры, относится к землям природного парка, выросли больше десятка коттеджей.