Под Волгоградом могут снести элитные дачи

Возвели больше десятка домов их владельцы с благословения местных властей в природоохранной зоне — на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма». Как это стало возможно и почему прокуратура потребовала вернуть земли в первоначальное состояние только спустя почти 14 лет, выяснял vlg.aif.ru.
Мина замедленного действия.
Начало нынешнему правовому спору было положено в начале 2000-х. Тогда владелец земельного участка, расположенного примерно в 2,5 км северо-восточнее поселка Великий Октябрь Среднеахтубинского района, продал его одной из компаний, а та в свою очередь — г-же Лиманской, председателю дачного некоммерческого партнерства «Лесная дача».
Она осенью 2010-го обратилась в думу Куйбышевского сельского поселения с просьбой изменить статус участка с сельскохозяйственного назначения на пригодный для садоводства, огородничества, дачного хозяйствования и строительства. И сельские депутаты ее просьбу поддержали.
На основании их решения местный глава вынес 24 января 2011 года соответствующее постановление. Это и стало той миной замедленного действия, которая «рванула» почти 14 лет спустя.
Разделяй и продавай.
В июле того же 2011 года прокурор Среднеахтубинского района вынес два протеста — и на решение сельской думы, и на постановление сельского главы. Однако местные власти протест проигнорировали, а с заявлением в суд районный надзорный орган по неизвестной причине тогда не обратился и отмены данных документов не добивался. Тем временем один большой земельный участок раздробили на 12 помельче и продали их дюжине собственников. Еще один позже поделили пополам. В результате сегодня на территории, которая, по данным прокуратуры, относится к землям природного парка, выросли больше десятка коттеджей.
По словам Ларисы Романовой, ее семья на постройку дачного домика взяла кредит на 12 млн рублей. Теперь же строение под угрозой сноса, как и остальные, что возвели здесь владельцы земельных участков.
С таким требованием обратилась в суд в сентябре 2024 года прокурор Среднеахтубинского района Жанна Селютина.
«Поверили властям».
Надзорный орган настаивает на признании незаконным решения сельской думы и постановление местного главы об изменении вида разрешенного использования земли у поселка Великий Октябрь. Соответственно и дачные участки в случае положительного решения суда станут находиться на землях сельхозназначения. А на них строительство запрещено.
Основной довод ответчиков — прокуратура и в 2011 году знала об изменении статуса земель, а значит, уже тогда могла оспорить названные документы, однако этого не сделала. Теперь же все сроки пропущены.
У надзорного органа свои доводы: облкомитету по управлению госимуществом ничего об этом не было известно, а иск подан в его интересах.
Дачники, которые говорят, что виновны лишь в том, что поверили властям, допустившим махинации с землей, сдаваться не собираются. Не намерена отступать и прокуратура.
Судебное заседание состоится в Среднеахтубинском райсуде уже 17 декабря, vlg.aif.ru будет следить за развитием событий.