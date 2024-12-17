В Калининградской области хотят оборудовать «тихие» пляжи

По словам министра, такие места отдыха тоже будут благоустраивать. «Всё там будет классно сделано с точки зрения шезлонгов, инфраструктуры, кабинок для переодевания, фонтанчиков для того, чтобы помыть ноги. Но на этих пляжах не будет музыки. Это сами предприниматели принимают такое решение», — пояснил Ермак.