В Калининградской области хотят оборудовать «тихие» пляжи. В таких местах отдыха запретят включать музыку. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в прямом эфире на странице ЦУР «ВКонтакте».
«Есть так называемые “тихие” пляжи, где музыка не включается. Предприниматели сами увидели, что направление таких пляжей без музыки может быть очень востребованным. Будут такие “тихие” пляжи, и я просто предлагаю отдыхать на них», — сообщил Ермак.
По словам министра, такие места отдыха тоже будут благоустраивать. «Всё там будет классно сделано с точки зрения шезлонгов, инфраструктуры, кабинок для переодевания, фонтанчиков для того, чтобы помыть ноги. Но на этих пляжах не будет музыки. Это сами предприниматели принимают такое решение», — пояснил Ермак.