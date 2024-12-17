Электроснабжение появилось в пострадавших от ветра населенных пунктах Беларуси

В ведомстве обратили внимание на то, что 16 декабря в 22.00 электричество было подано всем белорусским потребителям. Сообщается, что энергетики проводили работы в усиленном режиме. Так, над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад. Сказано, что в работах было задействовано 150 специальной техники.