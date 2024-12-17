Электроснабжение появилось в пострадавших от ветра населенных пунктах Беларуси

Минэнерго сообщило, что электроснабжение восстановлено в пострадавших от ветра населенных пунктах Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства энергетики.
«Энергетики полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что 16 декабря в 22.00 электричество было подано всем белорусским потребителям. Сообщается, что энергетики проводили работы в усиленном режиме. Так, над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад. Сказано, что в работах было задействовано 150 специальной техники.
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