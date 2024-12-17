Процедура применения нотариусом исполнительной надписи в сфере жилищно-коммунальных услуг

Принятие судебного акта является процессом весьма длительным, что не дает кредитору возможности быстро реализовать свое право на взыскание задолженности в короткий срок. Также должник в этом случае несет дополнительные судебные расходы, так как он обязан оплатить штрафы и пени. Кроме того, должники очень часто не владеют информацией о наличии задолженности по ЖКУ, а получают сведения об этом исключительно от судебных приставов после списания денежных средств со счета или ареста банковских счетов.