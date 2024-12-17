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Во Владивостоке с 15 января ограничат движение по одной из улиц

Причиной станут работы по возведению новой подпорной стены.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке с 15 января до 28 февраля будет ограничено движение и парковка автомобилей на участке от Аллилуева, 5 до Жигура, 26. Причиной ограничения являются работы по возведению новой подпорной стены длиной 13 метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Работы будут проводиться за счет внебюджетных средств, выделенных застройщиком — компанией «Новый дом». В связи с ограничением движения объезд будет организован по улицам Котельникова, Жигура, Паровозная и Аллилуева.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и пользоваться альтернативными маршрутами.