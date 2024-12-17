14 незаконных мигрантов обнаружили во время рейда в нижегородском автобусе

14 незаконных мигрантов могут выдворить из страны после рейда в автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Рейд по выявлению незаконной миграции прошёл в Нижнем Новгороде. Сотрудники СК проверили автобус, который перевозил более 40 мигрантов для работы в Нижегородской области.
Во время рейда были выявлены нарушители законодательства о миграции. 14 незаконных мигрантов могут выдворить за пределы России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Глеб Никитин прокомментировал запрет работы мигрантов.