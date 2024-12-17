Жители Башкирии образуют 1 млн тонн бытовых отходов в год

Всего за 11 месяцев 2024 года сортировку прошли 485,4 тыс. тонн мусора, переработку — 72 тыс. тонн, 981,2 тыс. тонн захоронены на полигонах. Об этом сообщил глава минэкологии РБ Нияз Фазылов на оперативном совещании правительства.
Он рассказал, что с 2019 года в республике построены 13 мусоросортировочных комплексов общей проектной мощностью 850 тыс. тонн в год. Они находятся в Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белебеевском, Дуванском, Иглинском, Кигинском, Кугарчинском, два в Кушнаренковском, Туймазинском, Уфимском районах и Стерлитамаке.
Также построены два полигона в Дуванском и Мелеузовском районах.
В 2025 году планируется запустить цех по компостированию органических отходов в Ишимбайском районе и полигон в Баймакском районе.
К 2030 году в республике будут построены шесть современных комплексных объектов по обращению с отходами в Баймакском, Кигинском, Белебеевском, Дюртюлинском, Краснокамском районах и вблизи Уфы.
Глава минэкологии отметил, что всё это стало возможно благодаря участию бизнеса — в сферу обращения с ТКО удалось привлечь серьёзных инвесторов. Построенные ими предприятия позволят ликвидировать существующий территориальный дисбаланс мощностей по обработке и захоронению ТКО, отметил Нияз Фазылов.
«Хорошая работа, — оценил Глава Башкирии Радий Хабиров. — Мы прошли большой путь от обустройства достаточного количества контейнерных площадок до чётко работающей системы вывоза. Следующий этап прогресса — сортировка и утилизация», — сказал руководитель региона.