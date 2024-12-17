Жители Башкирии образуют 1 млн тонн бытовых отходов в год

Он рассказал, что с 2019 года в республике построены 13 мусоросортировочных комплексов общей проектной мощностью 850 тыс. тонн в год. Они находятся в Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белебеевском, Дуванском, Иглинском, Кигинском, Кугарчинском, два в Кушнаренковском, Туймазинском, Уфимском районах и Стерлитамаке.