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В Перми устранят ошибки, допущенные в ходе строительства приюта для животных

Объект должен открыться к концу 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 16 декабря, глава Перми Эдуард Соснин во время прямой трансляции заявил, что все ошибки, допущенные в ходе строительства нового приюта для бездомных животных на улице Верхнемостовой, 38 — будут устранены.

«Мы общаемся с общественниками, экологами, зоозащитниками, чтобы устранить все недочеты. Все работы будут завершены, я еженедельно получаю отчеты. Животные не переедут, пока он не пройдет экспертизу; на стройплощадку перевозить собак никто не будет. Мы учтем все замечания жителей», — сообщил мэр города.

Ранее «Комсомолка» писала, что новый приют для бездомных животных будет открыт к концу 2024 года.