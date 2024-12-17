В Перми устранят ошибки, допущенные в ходе строительства приюта для животных

«Мы общаемся с общественниками, экологами, зоозащитниками, чтобы устранить все недочеты. Все работы будут завершены, я еженедельно получаю отчеты. Животные не переедут, пока он не пройдет экспертизу; на стройплощадку перевозить собак никто не будет. Мы учтем все замечания жителей», — сообщил мэр города.