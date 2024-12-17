В столице привели в порядок Ивановские пруды

Специалисты комплекса городского хозяйства реабилитировали Ивановские пруды на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория зарастала водной растительностью, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы выполнены в полном объеме, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей», — отметил Петр Бирюков.
Водоемы общей площадью 1,3 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкции береговых полос и обустроили зоны биоплато.
В рамках проекта извлекли донные отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина прудов. Ложе водоемов сформировали при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции. Привели в порядок конструкции береговых полос общей протяженностью более 600 метров: откосы берегов отсыпали щебнем, ряжевые стенки видовых площадок восстановили с использованием древесных материалов. На нижнем пруду сделали две дополнительные видовые площадки для рыбаков.
На заключительном этапе специалисты организовали четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров. В следующем году в них высадят более 11 тысяч водных растений разных видов.
Петр Бирюков рассказал, что в столице регулярно проводят обследования водоемов, а в случае выявления проблем принимается решение об их реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.