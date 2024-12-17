В столице привели в порядок Ивановские пруды

«Водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория зарастала водной растительностью, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы выполнены в полном объеме, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей», — отметил Петр Бирюков.