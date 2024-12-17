«РВК-Воронеж» оштрафовали за слабый напор воды в жилом доме

Там пояснили, что были произведены замеры давления в точке водозатора в квартирах, которые расположены на пятом этаже жилого дома № 34. Их проводила прокуратура в октябре. Было выявлено несоответствие нормативам давления холодного водоснабжения на вводе в дом.