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«РВК-Воронеж» оштрафовали за слабый напор воды в жилом доме

Госжилинспекция рассмотрела административное дело, переданное прокуратурой.

Источник: Комсомольская правда

За ненадлежащее качество предоставления холодного водоснабжения в одном из многоквартирных домов на улице Торпедо должностному лицу ООО «РВК-Воронеж» выписали штраф. Об этом 17 декабря сообщили в ГЖИ по региону.

Там пояснили, что были произведены замеры давления в точке водозатора в квартирах, которые расположены на пятом этаже жилого дома № 34. Их проводила прокуратура в октябре. Было выявлено несоответствие нормативам давления холодного водоснабжения на вводе в дом.

Материалы административного дела надзорный орган передал в ГЖИ. И те их рассмотрели и выписали штраф в размере 10 тысяч рублей должностному лицу ООО «РВК-Воронеж» за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

ЖКХ
штрафы