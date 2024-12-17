У Омска мощно нарушилось авиасообщение с севером страны

Старт борта по графику предполагался в 14:10, однако на момент публикации материала вылет перенесен на 18:30, то есть более чем на 4 часа. По мнению автора, это можно расценивать как мощное нарушение в авиасообщении между регионами. Стоит отметить, что воздушное судно под осуществление рейса должно прибыть в Омск из Нового Уренгоя, однако, как уточнили «СуперОмску» в пресс-службе Омского аэропорта, оно задерживается. Таким образом, причиной является «позднее прибытие борта под рейс».
Примечательно, что перед выполнением рейса до Салехарда компания «Ямал» должна отправить из Омска борт до Нового Уренгоя. На онлайн-табло Омского аэропорта не отражено данных о задержке этого рейса, который по графику стартует в 14:00.