У Омска мощно нарушилось авиасообщение с севером страны

Старт борта по графику предполагался в 14:10, однако на момент публикации материала вылет перенесен на 18:30, то есть более чем на 4 часа. По мнению автора, это можно расценивать как мощное нарушение в авиасообщении между регионами. Стоит отметить, что воздушное судно под осуществление рейса должно прибыть в Омск из Нового Уренгоя, однако, как уточнили «СуперОмску» в пресс-службе Омского аэропорта, оно задерживается. Таким образом, причиной является «позднее прибытие борта под рейс».