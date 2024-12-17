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Пассажир погиб во время полета в самолете рейсом Москва-Чита

Правоохранители отмечают, что смерть наступила по естественным причинам.

Источник: Комсомольская правда

В самолете рейсом Москва-Чита погиб пассажир. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Забайкальского следственного отдела на транспорте.

По данным ведомства, в полицию на транспорте поступило сообщение, что мужчину нашли без признаков жизни.

— На место сразу же выехали следователи и полицейские. Они уточнили, что насильственных признаков смерти не обнаружили, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Это значит, что мужчина умер естественной смертью. Что именно произошло? На данный момент официально не уточняется.

Ранее корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать, что произошло в самолете рейсом Иркутск-Пекин после сигнала о разгерметизации. Напомним, в начале декабря возникла техническая неисправность, к счастью, борт благополучно приземлился в аэропорту.