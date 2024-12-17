Три священнослужителя Красноярской епархии могут быть лишены духовного сана

Более серьезные нарушения выявлены в действиях Шинкаренко и Добровольского. Находясь под временным запретом в служении, они продолжали проводить отпевания усопших в ритуальных залах, не имея на это канонического права. Более того, они незаконно использовали священническое облачение в период запрета.