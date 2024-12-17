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Три священнослужителя Красноярской епархии могут быть лишены духовного сана

В Красноярской епархии готовятся вынести строгие канонические наказания трем клирикам за серьезные нарушения церковных правил.

Источник: Freepik

Об этом сообщает епархиальная пресс-служба.

Под разбирательство Церковного суда попали иерей Александр Шинкаренко, ранее служивший настоятелем храма в деревне Бугачево, протоиерей Мирослав Добровольский, бывший настоятель храма на улице Партизана Железняка в Красноярске, а также недавно прибывший из Томской области диакон Сергий Баянов.

Как выяснилось в ходе расследования, диакон Баянов скрыл от церковного руководства факт повторного брака, что является прямым нарушением канонического права. По традиции, священнослужители, вступающие во второй брак, добровольно слагают с себя духовный сан, чего в данном случае не произошло.

Более серьезные нарушения выявлены в действиях Шинкаренко и Добровольского. Находясь под временным запретом в служении, они продолжали проводить отпевания усопших в ритуальных залах, не имея на это канонического права. Более того, они незаконно использовали священническое облачение в период запрета.

«В результате этих нарушений пострадали прежде всего прихожане, — подчеркнули в епархии. — Согласно церковным правилам, все совершенные запрещенными клириками отпевания считаются недействительными и требуют повторного совершения законным священнослужителем».

По итогам епархиального расследования материалы дел всех трех клириков направлены в высший Церковный суд РПЦ, который примет окончательное решение о мере наказания, вплоть до лишения священного сана.

Ранее сообщалось, что в Красноярске администрация требует снести здание религиозной организации.

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