Шестнадцать автомобилей пострадали в Калининграде из-за урагана

К восьми утра вторника количество поврежденных от падения деревьев автомобилей увеличилось до шестнадцати.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Елена Дятлова.
«Список адресов, по которым фиксировались падения деревьев или крупных веток за ночь пополнился ещё 9 местами, итого в нём 78 пунктов. В том числе деревья падали на провода освещения (6 сообщений) и на здания (5 сообщений + 1 угроза)».
Максимальная скорость порывов ветра, зафиксированная в городе, составила 26 мс. Обошлось без человеческих жертв. Несмотря на то, что ветер остается сильным, синоптики отменили штормовое предупреждение.