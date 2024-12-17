Шестнадцать автомобилей пострадали в Калининграде из-за урагана

«Список адресов, по которым фиксировались падения деревьев или крупных веток за ночь пополнился ещё 9 местами, итого в нём 78 пунктов. В том числе деревья падали на провода освещения (6 сообщений) и на здания (5 сообщений + 1 угроза)».