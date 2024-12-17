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Шестнадцать автомобилей пострадали в Калининграде из-за урагана

Деревья так же падали на провода освещения и здания.

Сейчас в Олбани: +8° 9 м/с 87% 753 мм рт. ст. -1°
Источник: Администрация Калининграда

К восьми утра вторника количество поврежденных от падения деревьев автомобилей увеличилось до шестнадцати.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Список адресов, по которым фиксировались падения деревьев или крупных веток за ночь пополнился ещё 9 местами, итого в нём 78 пунктов. В том числе деревья падали на провода освещения (6 сообщений) и на здания (5 сообщений + 1 угроза)».

сообщила Дятлова

Максимальная скорость порывов ветра, зафиксированная в городе, составила 26 мс. Обошлось без человеческих жертв. Несмотря на то, что ветер остается сильным, синоптики отменили штормовое предупреждение.