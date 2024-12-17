Playboi Carti заявил, что ему принадлежит каждая песня, в которой он участвует

Рэпер Playboi Carti исполнил номинированный на «Грэмми» трек Канье Уэста и Ty Dolla $ign «CARNIVAL» (2024) на фестивале Rolling Loud в Майами. В студийной версии композиции артист появляется на фитах, но на концерте он представил ее как свою.