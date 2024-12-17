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Playboi Carti заявил, что ему принадлежит каждая песня, в которой он участвует

Рэпер Playboi Carti исполнил номинированный на «Грэмми» трек Канье Уэста и Ty Dolla $ign «CARNIVAL» (2024) на фестивале Rolling Loud в Майами. В студийной версии композиции артист появляется на фитах, но на концерте он представил ее как свою.

Источник: Звук

Рэпер Playboi Carti исполнил номинированный на «Грэмми» трек Канье Уэста и Ty Dolla $ign «CARNIVAL» (2024) на фестивале Rolling Loud в Майами. В студийной версии композиции артист появляется на фитах, но на концерте он представил ее как свою.

«Каждая песня, в которой я участвую, — моя песня», — сказал Playboi Carti, когда заиграл сингл.

В ходе выступления музыкант целиком презентовал свой грядущий альбом I AM MUSIC, в том числе трек с вокалом The Weeknd и работу, спродюсированную Metro Boomin. Кроме того, в своих соцсетях исполнитель опубликовал тизер совместной композиции с Трэвисом Скоттом под названием CRUSH. Дата релиза лонгплея пока неизвестна.

В сентябре Карти и The Weeknd выпустили сингл Timeless.