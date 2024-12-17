В Омске с 19 по 22 декабря на ряде улиц изменят схему движения

В Омске из-за проведения Чемпионата России по фигурному катанию с 19 по 22 декабря на ряде улиц изменится схема движения, сообщил мэр Сергей Шелест.
Ниже приводим все изменения в схеме движения:
— вводится запрет на парковку возле стоянки у гостиницы «50/60» (улица Щербанева, 20), установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с дополнительными табличками «Зона действия»;
— введен запрет на движение и остановку автомобилей на улице Красногвардейская на участке от Набережной Тухачевского до улицы Певцова, установлены знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена»;
— введен запрет на движение и остановку транспортных средств на улице Певцова на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаева, здесь также установлены знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена»;
— введен запрет на остановку и стояку транспортных средств на проезжей части перед хоккейной академией «Авангард» (проспект Мира, 1Б) в обоих направлениях, установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена»;
— отменен запрет поворота налево в районе остановки «Телецентр» с проспекта Мира в сторону хоккейной академии «Авангард» (проспект Мира, 1Б) между строениями № 1 и 1А на проспекте Мира (разрешенные направления движения регулируются дорожным знаком 4.1 «Движение прямо и налево»), а также поворота налево с данного участка на проспект Мира в сторону городка Нефтяников (дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» временно зачехлен).
В мэрии также отметили, что временно установленный знак «Движение запрещено» не распространяется на транспорт, который обслуживает предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, либо же обслуживает горожан или принадлежит горожанам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
Помимо этого, действие знака также не распространяется на транспорт, который перевозит или управляется инвалидами I и II группы, у которых имеется опознавательный знак «Инвалид», а также на транспорт федеральной почтовой связи и экстренных служб.
Ранее мы писали, что Омск станет центром проведения Чемпионата России по фигурному катанию.