В Омске с 19 по 22 декабря на ряде улиц изменят схему движения

— отменен запрет поворота налево в районе остановки «Телецентр» с проспекта Мира в сторону хоккейной академии «Авангард» (проспект Мира, 1Б) между строениями № 1 и 1А на проспекте Мира (разрешенные направления движения регулируются дорожным знаком 4.1 «Движение прямо и налево»), а также поворота налево с данного участка на проспект Мира в сторону городка Нефтяников (дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» временно зачехлен).