В Новосибирске преподаватель Никиты Кологривого показал архивные фото

«Да, Никита занимался у меня в студии и даже побеждал на одном из конкурсов. Он всегда был ярким, амбициозным и невероятно целеустремлённым. Фото, которые я сейчас опубликовал, — это воспоминание о тех годах, когда всё только начиналось. Это кадры из нашего маленького студийного подвальчика, который был настоящим творческим пространством», — поделился Владимир Зуев.