В Новосибирске преподаватель Никиты Кологривого показал архивные фото

Владимир Зуев, преподаватель актёрского мастерства из Новосибирска, опубликовал архивные фотографии со своим знаменитым учеником Никитой Кологривым. Артист, который в этом году стал самым популярным актёром на «Кинопоиске», занимался у педагога как в студии «Игра», так и на занятиях по речи в Новосибирском театральном институте.
На снимках, сделанных ещё на обычную «мыльницу», запечатлён молодой Никита Кологривый на первых шагах своего актёрского пути. Владимир Зуев отметил, что будущий актёр проявлял себя с большим энтузиазмом, побеждал на конкурсах и выделялся среди других студентов своим талантом и упорством. Архивные кадры стали настоящим эксклюзивом — ранее их не публиковали.
Владимир Зуев — человек, посвятивший свою жизнь обучению будущих актёров. Он продолжает работать с учениками даже сейчас, проводя онлайн-занятия из своей небольшой комнаты в общежитии площадью всего 14 квадратных метров. Несмотря на скромные бытовые условия, педагог сохраняет огромную любовь к своему делу и мечтает открыть некоммерческую театральную школу для одарённых детей и молодёжи.
В своих воспоминаниях Владимир Зуев рассказал о том, как начинали многие его ученики, среди которых, помимо Никиты Кологривого, есть и другие известные артисты, например, Софья Зайка. По словам педагога, каждый его ученик — это отдельная история успеха и упорного труда. А архивные фотографии лишь подтверждают, что за признанием и популярностью стоят годы упорных репетиций и поиск своего «творческого голоса».
«Да, Никита занимался у меня в студии и даже побеждал на одном из конкурсов. Он всегда был ярким, амбициозным и невероятно целеустремлённым. Фото, которые я сейчас опубликовал, — это воспоминание о тех годах, когда всё только начиналось. Это кадры из нашего маленького студийного подвальчика, который был настоящим творческим пространством», — поделился Владимир Зуев.
Сейчас Никита Кологривый продолжает активно сниматься и участвовать в популярных проектах, становясь одним из самых востребованных актёров нового поколения. Однако для его наставника каждый успех ученика — это личная радость и подтверждение того, что его труд приносит плоды.
Преподаватель продолжает вдохновлять своих учеников и надеется на поддержку в создании собственной школы, которая сможет открыть дорогу в профессию ещё многим талантливым ребятам из Новосибирска и других регионов.