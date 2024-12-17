Разработана серия установок моделирования аварий на АЭС

В результате учеными была получена база верификационных данных для проработки возможных рисков. Прибатурин рассказал, что, в частности, учеными в лабораторных условиях была смоделирована ситуация прорыва главного циркуляционного трубопровода с теплоносителем — один из основных рисков на АЭС. «На станции это не промоделировать, делается здесь (в лабораторных условиях — прим. ТАСС). Воссоздаются физические параметры теплоносителя, температура, производится разрыв трубы и происходит обследование процессов в трубе и снаружи. Внутри трубы получается такая мощная пароводяная смесь, фактически двухфазное течение, бутылка шампанского только внутри, а снаружи струя, которая бьет в окружающее пространство, и у нее такая мощность, что она может взорвать конструкции, окружающие теплопровод», — пояснил доктор наук.