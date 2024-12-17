Разработана серия установок моделирования аварий на АЭС

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые Института теплофизики СО РАН создали линейку установок, в лабораторных условиях моделирующих процессы во время аварийных ситуаций на АЭС. Данные, полученные в ходе моделирования, позволили улучшить конструктивные особенности российских атомных станций, сообщил журналистам главный научный сотрудник института, член-корреспондент РАН, доктор наук Николай Прибатурин.
Ученый пояснил, что сценарии аварийных ситуациях нельзя моделировать на станциях в реальном времени, поскольку это небезопасно.
«Одна из главных задач атомной энергетики — это безопасность. Для того, чтобы понять, как будут развиваться события при наступлении аварии, нельзя запускать атомный реактор в такое положение. А как сделать? Надо промоделировать этот процесс. Было предложение сделать линейку лабораторных установок, которые моделируют тот или иной аварийный процесс. Это было сделано, получены данные, и эти данные легли в основу расчетов, которые проводятся специалистами и верифицируют расчетные программы», — сказал он.
В результате учеными была получена база верификационных данных для проработки возможных рисков. Прибатурин рассказал, что, в частности, учеными в лабораторных условиях была смоделирована ситуация прорыва главного циркуляционного трубопровода с теплоносителем — один из основных рисков на АЭС. «На станции это не промоделировать, делается здесь (в лабораторных условиях — прим. ТАСС). Воссоздаются физические параметры теплоносителя, температура, производится разрыв трубы и происходит обследование процессов в трубе и снаружи. Внутри трубы получается такая мощная пароводяная смесь, фактически двухфазное течение, бутылка шампанского только внутри, а снаружи струя, которая бьет в окружающее пространство, и у нее такая мощность, что она может взорвать конструкции, окружающие теплопровод», — пояснил доктор наук.
По словам ученого, первое, что происходит в такой ситуации, это повреждение теплоизоляционного материала и конструкций вокруг трубопровода. Благодаря моделированию, проведенному сибирскими учеными, были даны рекомендации по укреплению теплоизоляционного материала, а также конструктивных элементов, окружающих трубопровод. Эксперименты ученых также показали, что при прорыве трубопровода мощность струи быстро опадает, и бетонная оболочка, которая установлена вокруг трубопровода на АЭС, позволяет выдерживать мощность струи при аварии.