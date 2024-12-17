В Воронежской области открыли движение по понтонному мосту

Как сообщало РИА «Воронеж», мост закрыли накануне утром из-за ледохода на реке Дон. До этого переправу уже закрывали в субботу, 14 декабря, но затем открыли. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 19 декабря, в Воронежской области термометры могут показать от 9 до 14 градусов мороза. В столице Черноземья в это время ожидается до −11 градусов. В светлое время суток температура в регионе не поднимется выше −2 градусов.