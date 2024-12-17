В Красноярске открывается каток на острове Татышев

20 декабря в Красноярске состоится праздничное открытие катка на острове Татышев. Как рассказали в администрации города, гостей ждет выступление кавер-группы, творческие номера, розыгрыши призов и другое.
Программа начнется в 17:00, ее тематика — «Неоновый бал». В этот вечер горожан просят использовать в своей одежде яркие оттенки, а также светящиеся элементы.
— Теплое начало зимы значительно отсрочило старт сезона. Специалисты парка работали в несколько смен, чтобы подготовить долгожданный каток для красноярцев, — говорит Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».
В этот сезон каток будет работать по стандартному расписанию: с 10:00 до 22:00. Однако свои коррективы может внести погода. Актуальную информацию можно узнать в социальных сетях парка и по телефону: 204−12−02.
До 31 декабря осталось меньше двух недель. «КП»-Красноярск расскажет о событиях, посвященных главному и любимому празднику. В преддверии Нового года жителей краевого центра ждет множество праздничных спектаклей, фестивалей и других мероприятий.