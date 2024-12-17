От потепления до крепких морозов: синоптики рассказали о погоде в Иркутске в январе

Погода в Иркутске в январе 2025 года в целом будет теплее, чем обычно. Во втором зимнем месяце ожидаются температуры на 1−2°С выше нормы или около нормы. Однако в отдельные ночи может похолодать до −35°С, днем — до −28°С, пишет ИА IrkutskMedia.