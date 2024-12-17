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От потепления до крепких морозов: синоптики рассказали о погоде в Иркутске в январе

Прогноз по датам.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: KrasnodarMedia.su

Погода в Иркутске в январе 2025 года в целом будет теплее, чем обычно. Во втором зимнем месяце ожидаются температуры на 1−2°С выше нормы или около нормы. Однако в отдельные ночи может похолодать до −35°С, днем — до −28°С, пишет ИА IrkutskMedia.

Как передает «КП-Иркутск» (18+), начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова поделилась, что первые дни Нового 2025 года будут самыми теплыми.

«Согласно предварительному прогнозу, в первой пятидневке в Иркутске по ночам ожидается до −15…-20°С, а днем до −5…-10°С. Это достаточно высокий температурный фон для января», — отметила она.

С 6 по 21 января немного похолодает. Ночью за окном будет до −20…-25°С, иногда температура будет опускаться до −30°С. Днем синоптики обещают −11…-16°С, но иногда и до −20°С.

В третьей декаде жителей региона ждет понижение температуры воздуха до −30…-35°С в отдельные ночи, общий температурный фон будет колебаться от −26 до −29°С. Днем в последние даты января метеорологи прогнозируют до −19…-24°С, а в некоторые числа и до −25…-28°С.

По словам Юлии Яньковой, осадков в южных районах в течение месяца выпадет меньше нормы.

В западных, центральных, северных районах Приангарья температура воздуха будет либо выше нормы на 1−2°С, либо около нее. Но в отдельные сутки в этих территориях также ожидаются морозы.