Глава «Роскосмоса» предложил построить белорусский модуль на российской станции

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов предложил построить белорусский модуль на новой российской орбитальной станции, передает БелТА.
Борисов напомнил, что знаковым событием в 2024 году оказался полет первого белорусского космонавта, героя Беларуси Марины Василевской. Он выразил надежду на то, что это был не последний полет. Также генеральный директор «Роскосмоса» сказал, что сейчас российская сторона разрабатывает новую орбитальную станцию «и очень надеемся, что на этой станции найдется место и белорусским космонавтам».
— А еще лучше, если мы с вами построим отдельный белорусский модуль в составе нашей станции, который будет исследовать околоземное пространство на протяжении многих лет, — подчеркнул Юрий Борисов.
Ранее первая женщина-космонавт Беларуси Василевская высказалась о еще одном полете в космос: «Если Родина скажет».
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко ответил студентам, ждать ли нового набора на полет в космос.
Тем временем кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ.