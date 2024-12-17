Глава «Роскосмоса» предложил построить белорусский модуль на российской станции

Борисов напомнил, что знаковым событием в 2024 году оказался полет первого белорусского космонавта, героя Беларуси Марины Василевской. Он выразил надежду на то, что это был не последний полет. Также генеральный директор «Роскосмоса» сказал, что сейчас российская сторона разрабатывает новую орбитальную станцию «и очень надеемся, что на этой станции найдется место и белорусским космонавтам».