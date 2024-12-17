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Форум креативных индустрий соберет экспертов в Иркутске 19 декабря

19 декабря в Иркутске состоится форум креативных индустрий, организованный региональным Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

В мероприятии примут участие 40 региональных и 8 федеральных экспертов. Форум станет площадкой для обсуждения развития креативных индустрий в регионе с учетом недавно принятого федерального закона о развитии творческих индустрий. Предложения участников стратегических сессий, проведенных Центром «Мой бизнес» в начале декабря, будут учтены при формировании региональной программы поддержки.