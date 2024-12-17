Бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма найден мертвым

Анна и Янис поженились в 2020 году. Певица подчеркивала, что благодаря любви к Тимме написала множество красивых песен: например, «Привязана к тебе» (2020). Также спортсмен снялся в клипе на композицию жены «Игристое, детка!» (2020). Звезды много раз расставались, сходились и наконец развелись в декабре 2024-го. Тимма обвинял бывшую супругу в том, что она поменяла их любовь на деньги, и заявлял, что не хочет жить.