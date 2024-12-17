Бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма найден мертвым

Экс-супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Спортсмен был найден в отеле в центре Москвы. Рядом с ним лежал телефон с номером артистки и просьбой ей позвонить.
Последние минуты жизни Тиммы попали на камеру домофона в доме на Звенигородском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash. Баскетболист долго пытался попасть внутрь и записывал голосовые сообщения. Накануне он публично поздравил Седокову с днем рождения.
Исполнительница прокомментировала трагическую новость на видео, в котором, плача, попросила не впутывать в историю ее сына Гектора: «Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы».
Анна и Янис поженились в 2020 году. Певица подчеркивала, что благодаря любви к Тимме написала множество красивых песен: например, «Привязана к тебе» (2020). Также спортсмен снялся в клипе на композицию жены «Игристое, детка!» (2020). Звезды много раз расставались, сходились и наконец развелись в декабре 2024-го. Тимма обвинял бывшую супругу в том, что она поменяла их любовь на деньги, и заявлял, что не хочет жить.