Магнитная буря обрушилась на Землю

«Фронт выброса пришел к Земле примерно в 6 утра по московскому времени. Около 1,5 часов назад был локальный пик воздействия, который вызвал короткую магнитную бурю, на данный момент закончившуюся. В настоящее время солнечная плазма все еще находится в окрестностях планеты, в связи с чем в течение дня возможны новые локальные всплески. Сильных бурь не прогнозируется. Событие по прогнозу должно закончиться часов через пять-шесть».