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На трассе Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли движение из-за ДТП

Водителям предлагают двигаться в объезд.

Источник: Яндекс карты

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за ДТП, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Речь идёт о происшествии, которое случилось днём 17 декабря. Около 13:09 на участке дороги Пермь — Екатеринбург была установлена отметка о дорожной аварии. ДТП случилось на трассе в нескольких километрах от посёлка Ачит.

В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что движение оказалось полностью перекрыто по обоим направлениям. Водителям предложили продолжить движение в объезд с возвращением на трассу через пять километров.

«Объезд возможен через пгт Ачит со съездом с а/д Р-242 на км 190 и возвращением на а/д Р-242 на км 185», — уточнили в организации.

Сейчас возле места ДТП начинает копиться дорожный затор. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, его длина в 13:30 часов составила почти два километра.