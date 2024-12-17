Полная афиша на новогодние праздники в Красноярске 2025

Близятся новогодние праздники. Красноярцев ожидают длинные выходные с 29 декабря по 8 января. Для горожан и гостей города готовят различные мероприятия.
Корреспондент krsk.aif.ru составил афишу.
«Волшебный лёд Сибири».
Одним из главных предновогодних мероприятий станет фестиваль «Волшебный лёд Сибири». Уже подготовлена площадка на Центральной набережной — ледяная сцена, три ледяные галереи, мастера изготовили скульптуры изо льда. Все дни на набережной будет звучать музыка Петра Чайковского. Каждый фестивальный день будет иметь интерактивную и концертную программы.
С 16 по 20 декабря проходит молодёжный этап, с 6 по 11 января состоится профессиональный, а 7 января будет семейный. Пока известно про молодёжный этап.
18 декабря на площадке выступит квартет саксофонистов SaxTime, а также другие красноярские коллективы. Для желающих проведут мастер-класс по резьбе льда. Можно будет поиграть в керлинг, городки, богатырский хоккей и др.
19 декабря запланирована программа «Огонь и лёд», световое огненное шоу и выступление мастеров конкурса «Дикая пила». Продолжатся мастер-классы, для гостей проведут различные развлекательные мероприятия — интерактивный квест, зимние забавы. Будет организована фотозона, а также творческая площадка «Зимний витраж».
20 декабря пройдет церемония закрытия молодёжного конкурса ледовых скульптур. Выступит хедлайнер — музыкальная группа «Комната культуры». Продолжатся мастер-классы, подвижные игры, творческая площадка, фотозона.
Площадки начнут работу с 17:30, а концерты стартуют в 18:00.
Советский рецепт Нового года.
С 19 по 28 декабря и с 3 по 8 января будет работать резиденция Деда Мороза в ТРЦ «Планета». В будние дни — с 17:00 до 20:00, в выходные — с 14:00 до 18:00. Ребенок сможет рассказать стих или спеть песню и получить сладкий подарок.
В Красноярском краеведческом музее с 12 декабря по 15 января проходит выставка «Наш рецепт Нового года». Здесь проводят тематические экскурсии, из которых гости узнают, как в СССР формировались традиции празднования Нового года, какие были ёлочные игрушки и украшения в разные годы Советского союза, как они отражали историю страны. Расскажут о том, через что должен был пройти советский гражданин на пути к идеальной новогодней ночи, что определяло праздничное меню и наряды.
21 декабря состоится зимний праздник «Наш рецепт Нового года». На него придут Дед Мороз и Снегурочка, состоится выступление фокусника и кинолога с собаками. Они покажут новогоднее представление. Желающие смогут создать свою ёлочную игрушку на мастер-классе.
С помощью коллажа можно будет визуализировать свой план на 2025 год.
Народный театр «Сибирячок» представит театрально-развлекательную программу для детей 2−4 лет.
Для гостей откроют фотозоны и разыграют призы. Главное — прийти в костюме и с хорошим настроением.
Праздник пройдет 21 декабря с 12:00 до 16:00. Обязательна предварительная запись. Стоимость билетов — 600 рублей, детям до 3-х лет бесплатно.
В Литературном музее имени В. П. Астафьева 22 и 24 декабря пройдет «Рождественская ёлка 19 века». Гостям расскажут об истории и традициях празднования Рождества в 19 веке, поведают о секретах и особенностях ёлочных игрушек прошлого. Будет вертепное представление и изготовление новогодней игрушки. Обязательна предварительная запись. Билеты — 300 рублей.
Даты открытия ёлок.
Во всех районах Красноярска после 20 декабря начнут открываться елки.
- В Солнечном елка откроется 22 декабря в 17:00 в парке «Солнечная поляна».
- В Октябрьском районе открытие елки пройдет 23 декабря в 17:00 в сквере Серебряный.
- В Железнодорожном районе елку откроют 24 декабря в 18:30 в парке имени Юрия Гагарина.
- В Центральном районе елка откроется 24 декабря в 19:00 в сквере имени Чернышевского.
- В Свердловском районе огни елки зажгут 26 декабря в 19:00 на площади имени Свердлова.
- В Кировском районе главная елка откроется 26 декабря в 18:00 в сквере Энтузиастов.
- В Ленинском районе открытие елки намечено на 26 декабря в 18:00 в парке имени 1 Мая.
- В Советском районе елку запустят 26 декабря в 18:00 в сквере Космонавтов.
- Также елка и ледовый городок откроются в сквере «каменный город» 27 декабря в 18:00.
А главная городская елка откроется 27 декабря в 19:00 в Татышев-парке. В основе идеи елки этого года — объединение семи нот, каждая из которых символизирует район Красноярска. Детали пока не раскрываются. По традиции, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, огни зажгут их помощники — Морозик и маленькая Снегурочка.
На всех ёлочных локациях будут работать ледовые городки. Все мероприятия в этом году связаны с творчеством Петра Чайковского, юбилей которого отметят в 2025 году.
Рождественская ярмарка.
В МВДЦ «Сибирь» с 25 по 29 декабря пройдет Рождественская ярмарка. В программе ярмарки — выступление вокальных и театральных коллективов, интерактивные развлекательные площадки, новогодний кинотеатр, открытый детский утренник «Новогодний переполох».
Для меломанов организуют новогодний музыкальный квиз. Для него нужно собрать группу из 4−5 человек и зарегистрироваться до 26 декабря. Квиз пройдет 28 декабря с 12:00 до 13:00 в павильоне № 2.
На ярмарке представят новогодние, рождественские товары, ёлки, украшения для них, карнавальные маски, костюмы, бижутерию, предметы декора, продукты и многое другое.
Дискотека.
Сразу после Нового года можно будет зажечь под музыку молодости. 2 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина пройдет «Дискотека 90−00-х». Прозвучат хиты в исполнении любимых артистов — Иракли, Фактор-2, Стрелки, Demo, Сливки и других.
«Ностальгическое шоу позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости!» — обещают организаторы.
Концерт состоится 2 января в 19:00. Билеты — от 2100 рублей.
Для красноярцев и гостей города также будут работать катки на Стрелке, острове Отдыха, стадионе «Локомотив».
Новогодняя программа будет и в фанпарке «Бобровый лог». Открытие ёлки состоится 22 декабря. Вход свободный, начало в 13:30 у ёлки на площади перед сервис-центром «Оазис». Гостям покажут сказочное шоу «Плюшевая история».