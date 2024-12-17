Полная афиша на новогодние праздники в Красноярске 2025

В Красноярском краеведческом музее с 12 декабря по 15 января проходит выставка «Наш рецепт Нового года». Здесь проводят тематические экскурсии, из которых гости узнают, как в СССР формировались традиции празднования Нового года, какие были ёлочные игрушки и украшения в разные годы Советского союза, как они отражали историю страны. Расскажут о том, через что должен был пройти советский гражданин на пути к идеальной новогодней ночи, что определяло праздничное меню и наряды.