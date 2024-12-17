«Уволили»: Дятлова прокомментировала инцидент в детсаду Калининграда, где воспитатель ударила 5-летнего ребёнка

«Коллеги из комитета образования говорят, что воспитателя уволили. Это произошло 6 декабря текущего года. Более того, приказом комитета образования к ответственности привлечена также заведующая детским садом. Было проведено служебное расследование, получена объяснительная расписка от воспитателя, где она признаёт, что поцарапала ребёнка по неосторожности, хотела поднять с кровати, так как ребёнок не спал во время тихого часа».