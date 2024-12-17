«Уволили»: Дятлова прокомментировала инцидент в детсаду Калининграда, где воспитатель ударила 5-летнего ребёнка

Воспитательницу детского сада Калининграда, ударившую пятилетнего ребёнка, уволили. Об этом «Клопс» сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во вторник, 17 декабря.
«Коллеги из комитета образования говорят, что воспитателя уволили. Это произошло 6 декабря текущего года. Более того, приказом комитета образования к ответственности привлечена также заведующая детским садом. Было проведено служебное расследование, получена объяснительная расписка от воспитателя, где она признаёт, что поцарапала ребёнка по неосторожности, хотела поднять с кровати, так как ребёнок не спал во время тихого часа».
О том, что в одном из детсадов Калининграда воспитатель ударил 5-летнего ребёнка, ранее сообщил региональный СКР. Была организована доследственная проверка. Производство поручили отделу Ленинградского района.