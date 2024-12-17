Раскрыта двойная природа нарушений речи при афазии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нейролингвисты из России, США и Европы открыли свидетельства того, что неспособность носителей афазии нормально говорить о прошлом и будущем связана как с тем, что им часто бывает сложно формировать саму идею времени, так и с проблемами при подборе подходящих под нее форм глаголов. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Эти результаты особенно важны для понимания того, что пациенты с афазией могут по-разному терять способность выражать время в зависимости от особенностей языка, на котором они говорят. Теперь мы можем точнее оценить, какие аспекты времени вызывают у пациентов наибольшие трудности, и начать разрабатывать более индивидуальные подходы к терапии», — пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Буйволова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, некоторые носители афазии теряют способность нормально говорить о прошлом и будущем. Для раскрытия механизмов появления этих сбоев ученые изучили, как нарушения в лингвистическом кодировании влияют на развитие данной формы афазии. Под кодированием ученые понимают процесс формулирования идеи времени в сознании индивида, а в рамках кодирования подбирается соответствующая форма слов для этого временного указания.
Для оценки нарушений в этих процессах ученые предложили добровольцам с афазией, говорящим на русском, английском, итальянском и греческом языках, заполнить пробелы в большом числе предложений, в части из которых нужно было сменить временную форму глагола, а в других этого не нужно было делать. Сравнение результатов этих тестов, как надеялись исследователи, должно было помочь им понять, какая из двух функций больше нарушается при развитии афазии.
Проведенные наблюдения показали, что однозначного ответа на этот вопрос не было — у большинства участников наблюдаются нарушения как в кодировании, так и в извлечении временных форм, но степень выраженности этих нарушений зависит от языка и конкретного человека. Например, русскоязычные и англоязычные участники чаще испытывали трудности с заданием на извлечение, тогда как у некоторых носителей греческого и итальянского возникали затруднения уже на этапе кодирования.
При этом ученые также обнаружили, что у части пациентов больше страдало указание на прошедшее время, тогда как другие хуже справлялись с задачами, связанными с будущим временем. Понимание сложной природы развития данной формы афазии позволит логопедам и нейропсихологам подбирать самые эффективные методы для восстановления речи у каждого конкретного пациента, подытожили ученые.
Об афазии.
Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же произносить и писать слова. Сейчас ученые разрабатывают подходы, направленные на более точную диагностику и эффективную реабилитацию афазии.