Раскрыта двойная природа нарушений речи при афазии

Для оценки нарушений в этих процессах ученые предложили добровольцам с афазией, говорящим на русском, английском, итальянском и греческом языках, заполнить пробелы в большом числе предложений, в части из которых нужно было сменить временную форму глагола, а в других этого не нужно было делать. Сравнение результатов этих тестов, как надеялись исследователи, должно было помочь им понять, какая из двух функций больше нарушается при развитии афазии.