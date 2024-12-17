В Ростове-на-Дону предложили изменить схему движения автобуса № 16а

Власти Ростова-на-Дону вновь предложили изменить схему движения автобуса № 16а. Всего на выбор представили два варианта, опрос открыт на портале «Активный ростовчанин».
Пост был опубликован городским департаментом транспорта. В пояснении уточнили, что новая схема движения должна сократить интервал следования маршрута. Обновить направление решили в связи с открытием «Западной хорды» на участке от Доватора до Еременко.
К этому моменту своим мнением по вопросу поделились уже 54 человека. Поучаствовать в выборе маршрута можно будет в течение шести дней, то есть до 23 декабря.
Напомним, в сентябре 2024 года это же автобусное направление изменили в части проезда по улицам Жданова, Ткачева и Солженицына. Тогда корректировка потребовалась для прямой связи ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» со школой № 72 и ЖК «Пятый элемент».