В Перми на следующей неделе пройдет фестиваль «Новогодняя фабрика чудес»

В Перми с 27 по 30 декабря на заводе имени Шпагина будет проходить семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Пермского края.
«Новогодняя фабрика чудес» в этом году порадует пермяков различными предпраздничными мастер-классами, спектаклями, музыкальными паузами, а также розыгрышами подарков, танцами и увлекательными игровыми программами.
Всего организаторы подготовили 54 мастер-класса, 300 литров горячих напитков, 100 призов и подарков, 5 000 конфет и сладких угощений.
Кроме того, на фестивале будут работать несколько тематических зон: Волшебное зеркало, новогодняя лавка чудес, мастерская Деда Мороза, скатерть-самобранка, волшебный тупичок, а так же творческая мастерская для детей «Сказочный театр».
Приобрести билеты на мероприятие можно через группу фестиваля ВКонтакте.