В Прикамье определили десять лучших народных мастеров традиционных ремесел

11 декабря 2024 года в Перми состоялась церемония награждения лучших народных мастеров Прикамья. Почетного звания «Народный мастер Пермского края» удостоены десять мастеров традиционных ремесел из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды. Все они получат единовременную премию, а их авторские изделия будут представлены в магазинах «Пермская диковина» по всему региону.
Почетное звание «Народный мастер Пермского края» присваивается за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного творчества, сохранение народных традиций в приемах и способах их изготовления, творческую индивидуальность и самобытность, высокий художественный уровень работ, активную деятельность по пропаганде народного искусства, подготовку и воспитание учеников.
Ежегодно признание получают хранители старинных технологий и этнических традиций. Из сотни заявок лучших отбирает художественно-экспертный совет. В его состав входят искусствоведы, признанные мастера народного творчества, ученые и эксперты.
Напомним, региональная награда «Народный мастер Пермского края» учреждена в 2009 году. Кандидатуры к присвоению почетного звания выдвигают органы местного самоуправления, творческие союзы, центры народного творчества и ремесел, организации, общественные объединения и ассоциации. Мастера отмечаются дипломами «Народный мастер Пермского края» и денежными премиями. Всего на сегодняшний день звания удостоены 52 умельца.