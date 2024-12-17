В Прикамье определили десять лучших народных мастеров традиционных ремесел

11 декабря 2024 года в Перми состоялась церемония награждения лучших народных мастеров Прикамья. Почетного звания «Народный мастер Пермского края» удостоены десять мастеров традиционных ремесел из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды. Все они получат единовременную премию, а их авторские изделия будут представлены в магазинах «Пермская диковина» по всему региону.