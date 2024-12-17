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ГАИ взяла на особый контроль маршрутки в Беларуси

ГАИ объявила о масштабной проверке маршруток в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ взяла на особый контроль маршрутки в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подчеркивается, что у ГАИ под особым контролем находится маршрутный транспорт. Сказано, что 17 декабря 2024 года Госавтоинспекция по всей Беларуси начинает контрольные мероприятия, касающиеся безопасности перевозок пассажиров.

«Особое внимание — техническому состоянию автобусов регулярного сообщения», — отметили в ведомстве.

Говорится, что сотрудники ГАИ будут проверят состояние шин, использование ремней безопасности в транспорте категории М2, который выполняет междугородние, а также пригородные рейсы. Кроме того, был организован контроль ежедневных медицинских осмотров водителей.

Отмечается, что в отношении руководителей организаций, которые допустили к эксплуатации неисправный транспорт, будут применяться административные меры. Также сказано, что ГАИ даст принципиальную оценку каждому факту нарушения должностным лицом.

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