Радуга появилась на небе в Пружанах 16 декабря 2024 года

Радуга появилась на небе в Пружанах, в понедельник, 16 декабря 2024 года. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Пружанской районной газеты «Раённыя будні».
«Зімой вясёлкі не бывае?» — спросили в телеграм-канале.
В сообщении добавили, что еще как бывает. И обратили внимание на то, что радуга появилась на небе в Пружанах 16 декабря.
Ранее синоптики сказали про тепло до +8 градусов с мокрым снегом 17 декабря в Беларуси.
Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
Также синоптик Рябов дал прогноз на зиму 2024 — 2025 в Беларуси: «До 50 дней оттепели, которая будет преобладать над морозами».