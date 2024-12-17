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Радуга появилась на небе в Пружанах 16 декабря 2024 года

В Пружанах радугу заметили 16 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Радуга появилась на небе в Пружанах, в понедельник, 16 декабря 2024 года. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Пружанской районной газеты «Раённыя будні».

«Зімой вясёлкі не бывае?» — спросили в телеграм-канале.

В сообщении добавили, что еще как бывает. И обратили внимание на то, что радуга появилась на небе в Пружанах 16 декабря.

Ранее синоптики сказали про тепло до +8 градусов с мокрым снегом 17 декабря в Беларуси.

Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.

Также синоптик Рябов дал прогноз на зиму 2024 — 2025 в Беларуси: «До 50 дней оттепели, которая будет преобладать над морозами».