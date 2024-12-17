Черного грифа откормили на 3,5 килограмма в Иркутском зоопарке

— Малыш весит уже девять килограмм, а это для молодой дикой птицы близко к норме (при первом взвешивании был 5,5 килограмма, что крайне мало). В ближайшее время перевезём птицу в филиал на Фортуне и познакомим с нашей любимицей Жадюгой (Жади), — рассказали КП-Иркутск в Иркутском зоопарке.