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Черного грифа откормили на 3,5 килограмма в Иркутском зоопарке

Меньше чем за месяц птица набрала вес и заметно похорошела.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Черного грифа почти вылечили в Иркутском зоопарке. Меньше чем за месяц птица набрала вес и заметно похорошела. Напомним, в конце ноября 2024 грифа привезли из Тункинского национального парка, он едва не погиб от голода. Сейчас специалисты привели его в порядок: карантин и основная фаза лечения окончены.

— Малыш весит уже девять килограмм, а это для молодой дикой птицы близко к норме (при первом взвешивании был 5,5 килограмма, что крайне мало). В ближайшее время перевезём птицу в филиал на Фортуне и познакомим с нашей любимицей Жадюгой (Жади), — рассказали КП-Иркутск в Иркутском зоопарке.

Кстати сейчас Жади минимум 16 лет. Он, для сравнения, весит 14,9 килограмма.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 6,3 миллиона похитили мошенники под видом брокеров в Иркутской области.