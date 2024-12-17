Почти треть омских школ не успели завершить капремонт до конца года

В Омской области капремонт школ по состоянию на 16 декабря 2024 года завершен лишь на 73%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
По словам чиновника, Омская область вошла в список из десяти регионов, которые имеют недостаточный средний уровень стройготовности объектов. Сейчас в нашем регионе капремонт не завершен в 27% образовательных учреждений. Хуже всего дела обстоят в Дагестане — там к сдаче не готовы семь школ.
Сергей Кравцов также отметил, что в случае не сдачи хотя бы одной из школ, министерство обратится в соотвествующие инстанции, в том числе в прокуратуру.