Почти треть омских школ не успели завершить капремонт до конца года

По словам чиновника, Омская область вошла в список из десяти регионов, которые имеют недостаточный средний уровень стройготовности объектов. Сейчас в нашем регионе капремонт не завершен в 27% образовательных учреждений. Хуже всего дела обстоят в Дагестане — там к сдаче не готовы семь школ.