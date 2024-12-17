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Почти треть омских школ не успели завершить капремонт до конца года

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сдать объекты необходимо до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области капремонт школ по состоянию на 16 декабря 2024 года завершен лишь на 73%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По словам чиновника, Омская область вошла в список из десяти регионов, которые имеют недостаточный средний уровень стройготовности объектов. Сейчас в нашем регионе капремонт не завершен в 27% образовательных учреждений. Хуже всего дела обстоят в Дагестане — там к сдаче не готовы семь школ.

Сергей Кравцов также отметил, что в случае не сдачи хотя бы одной из школ, министерство обратится в соотвествующие инстанции, в том числе в прокуратуру.