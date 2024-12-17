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Мошенники создали видео с главой Белоруснефти, используя искусственный интеллект

Мошенники рассылают видео с главой «Белоруснефти», созданное с помощью искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники создали видео с главой «Белоруснефти», используя искусственный интеллект. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале предприятия.

«Мошенники снова в деле! Теперь они прикрываются именем гендиректора ПО “Белоруснефть” и используют искусственный интеллект, чтобы создать поддельное видео», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схема, используемая аферистами, является привычной. В опубликованном видео от мошенников говорится, что более 100 000 белорусов якобы зарабатывают по 3000 белорусских рублей в неделю на какой-то вымышленной платформе предприятия «Белоруснефть». Но данная информация является обманом.

Подчеркивается, что в изначальном видео, которое переделали мошенники, никакой речи ни о платформе, ни об указанных заработках не сказано. Кроме того, если внимательно присмотреться, что глава предприятия Александр Ляхов на поддельном видео хоть и говорит своим голосом, однако губы у него двигаются невпопад звучащим словам.

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