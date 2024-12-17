Мошенники создали видео с главой Белоруснефти, используя искусственный интеллект

Подчеркивается, что в изначальном видео, которое переделали мошенники, никакой речи ни о платформе, ни об указанных заработках не сказано. Кроме того, если внимательно присмотреться, что глава предприятия Александр Ляхов на поддельном видео хоть и говорит своим голосом, однако губы у него двигаются невпопад звучащим словам.