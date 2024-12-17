ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия приняла документы для регистрации действующего президента Беларуси Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщает БелТА.
Известно, что выдвинутое кандидатом в президенты Беларуси лицо должно представить документы для регистрации в ЦИК в период с 7 по 21 декабря включительно.
И 17 декабря стало известно, что ЦИК принял документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты Александра Лукашенко. От имени действующего белорусского лидера документы в Центризбирком подал по доверенности председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Регистрация претендентов в кандидаты на президентский пост будет проходить с 22 по 31 декабря.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК принял документы для регистрации Сергея Сыранкова, также были приняты документы для регистрации претендентов в кандидаты на президентский пост Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Анны Канопацкой.