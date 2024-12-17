Энергетики Ростовской области с ночи ликвидируют последствия непогоды

Энергетиков Ростовской области в круглосуточном режиме привлекли к ликвидации последствий сильного ветра. Стихия повлияла на энергоснабжение потребителей в разных районах региона, сообщают в телеграм-канале компании «Россети Юг».
— Подключили большую часть потребителей, попавших в зону разгула непогоды, в том числе за счет подключения по резервным схемам, — информирует пресс-служба энергокомпании.
Известно, что с ночи в регионе постепенно увеличивали количество сил и средств. К 10 утра было задействовано 78 бригад: 213 человек и 90 единицы специальной техники, включая высокопроходимую. На тот момент шесть социально значимых объектов запитали от резервных источников электроэнергии.
Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в ряде районов Дона штормовой ветер достигал 30 м/с. Это стало причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах.