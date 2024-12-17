Энергетики Ростовской области с ночи ликвидируют последствия непогоды

Известно, что с ночи в регионе постепенно увеличивали количество сил и средств. К 10 утра было задействовано 78 бригад: 213 человек и 90 единицы специальной техники, включая высокопроходимую. На тот момент шесть социально значимых объектов запитали от резервных источников электроэнергии.