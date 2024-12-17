Автобус из Озёрска стал курсировать три раза в неделю из-за дефицита водителей

Напомним, в середине февраля «Калининград-ГорТранс», осуществляющий перевозки в областном центре, начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. Кроме того, дефицит кадров, как уверяют в мэрии, тормозит открытие новых маршрутов. В сентябре стало известно, что из-за нехватки водителей был введён режим разрывных графиков для сотрудников «Калининград-Гортранса». Глава администрации города Елена Дятлова поясняла, что водители в соответствии с новыми графиками отрабатывают с утра, потом отдыхают, после чего выходят в вечернюю смену. В октябре власти признали, что проблема дефицита кадров также коснулась частных перевозчиков. Как сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов.