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В Пермском крае выбрали лучших профессионалов в сфере туризма

Завершился конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Источник: Соцсети

В Пермском крае завершился профессиональный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма». Участие в нем приняли 30 специалистов из десяти городов региона. Это экскурсоводы музеев, сотрудники гостиниц, баров и ресторанов, а также маркетологи, работающие в организациях сферы туризма и индустрии гостеприимства.

Конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма проводился по трем номинациям:

— «Туристический гид: гид экскурсовод и гид инструктор, музейный гид»;

— «Лучший в HORECA: гостиницы (администратор, горничная) общепит (хостес, бармен, официант)»;

— «Лучший маркетолог в сфере туризма».

Конкурс проводился в два этапа, предусматривающие выполнение конкурсных заданий. Финалисты продемонстрировали свои навыки, решая практические кейсы и защищая их перед жюри. Каждый кейс — это ситуация и конфликт, требующие быстрого и эффективного решения, рассказали в краевом Министерстве по туризму.

Победителями конкурса профессионального мастерства стали восемь специалистов. Так, Евгения Шабурова (Музей КУБа, Губаха) — Лучший музейный гид, Евгения Ушакова (ВК «Губаха») — лучший гид-инструктор, Марина Костарева — Лучший маркетолог, Александр Васильев (ресторан «Nolan wine&kitchen») — лучший бармен, Никита Пфлюг (ресторан «Rob Roy») — лучший официант, Мария Роготнева (ресторан «Zlata Husa») — лучший хостес, Кирилл Поварницин (отель «Holiday INN») — лучший администратор в отеле, Ирина Мальцева (отель «Holiday INN») — лучшая горничная.

туризм и отдых