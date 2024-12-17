В Пермском крае выбрали лучших профессионалов в сфере туризма

В Пермском крае завершился профессиональный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма». Участие в нем приняли 30 специалистов из десяти городов региона. Это экскурсоводы музеев, сотрудники гостиниц, баров и ресторанов, а также маркетологи, работающие в организациях сферы туризма и индустрии гостеприимства.