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Матку в матке пациентки обнаружили и удалили врачи РКБ Татарстана

Редкую патологию матку АКУМ обнаружили у молодой жительницы Татарстана врачи Республиканской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Источник: пресс-служба РКБ Татарстана

Пациентка с 14-летнего возраста мучилась необъяснимыми болями. Врачи предполагали гастрит, язву, камни в почках, но обследования ничего не подтверждали. Спустя пять лет после очередного приступа болей девушку на скорой доставили в больницу.

В районной больнице начали обследования. По УЗИ специалисты предположили несколько диагнозов: миома, киста, двурогая матка. Но для дальнейших обследований и лечения девушку направили в РКБ Татарстана. Оказалось, что причиной болей была редкая патология.

«Здесь благодаря экспертному УЗИ удалось установить, что это матка АКУМ. Это случай, когда в матке вырастает дополнительная полость, практически еще одна, но недоразвитая матка», — объяснили в пресс-службе клиники.

За два часа гинекологи лапароскопически удалили образование и уже через несколько дней выписали девушку без болей домой.

медицина