В Дании обнаружили связь между Ozempic и заболеванием глаз

Было проведено два исследования, результаты которых опубликованы в журнале International Journal of Retina and Vitreous (IJRV). В ходе одного из них ученые обследовали 424 152 датчанина с диабетом 2 типа, которые были разделены на две группы, из которых 106 454 получали лечение Ozempic, а 317 698 — другими препаратами. В ходе второго исследования ученые изучили, у скольких пациентов, начавших лечение Ozempic после 2018 года в Дании и Норвегии, развился НПИОН по сравнению с людьми, которые принимали другие новые лекарства от диабета. В обоих случаях результаты показали, что у тех, кто принимал Ozempic, вероятность развития НПИОН была в два раза выше, чем у тех, кто принимал другие препараты.