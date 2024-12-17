В Дании обнаружили связь между Ozempic и заболеванием глаз

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Исследователи Университета Южной Дании обнаружили возможную связь между использованием препарата от диабета Ozempic и серьезным заболеванием глаз. Ученые хотели бы, чтобы эксперты более внимательно рассмотрели риски лекарственного средства, сообщается на сайте университета.
Речь идет о заболевании НПИОН (неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия) у людей с диабетом II типа. Оно возникает при внезапном прекращении кровоснабжения зрительного нерва.
«Раньше мы наблюдали от 60 до 70 случаев заболевания НПИОН в год, но теперь это до 150», — прокомментировал профессор глазных заболеваний Якоб Грауслунд.
Было проведено два исследования, результаты которых опубликованы в журнале International Journal of Retina and Vitreous (IJRV). В ходе одного из них ученые обследовали 424 152 датчанина с диабетом 2 типа, которые были разделены на две группы, из которых 106 454 получали лечение Ozempic, а 317 698 — другими препаратами. В ходе второго исследования ученые изучили, у скольких пациентов, начавших лечение Ozempic после 2018 года в Дании и Норвегии, развился НПИОН по сравнению с людьми, которые принимали другие новые лекарства от диабета. В обоих случаях результаты показали, что у тех, кто принимал Ozempic, вероятность развития НПИОН была в два раза выше, чем у тех, кто принимал другие препараты.
Датское агентство по лекарственным препаратам теперь обратилось в ЕС с просьбой более внимательно изучить возможную связь между использованием препарата от диабета и заболеванием глаз.